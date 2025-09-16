Bolsa sobe com BB e Petrobras; dólar cai de olho em corte de juros nos EUA

Queda é reflexo da busca do investidor global por ativos de maior risco. Isso acontece diante da expectativa de que o Fed cortará sua taxa de juros em pelo menos 25 pontos-base na reunião amanhã, somada à manutenção da Selic em 15% pelo Banco Central brasileiro, que segue justificando a fraqueza do dólar.

A decisão é vista como positiva para ativos de risco, como o mercado de renda variável. Com juros menores nos EUA, os títulos do Tesouro americano se tornam menos atrativos, o que pode impulsionar o fluxo de capital para mercados emergentes como o Brasil, favorecendo o câmbio e a Bolsa.

Bolsa bate novo recorde intradiário

Bolsa abre em alta após e renova recorde pela segunda sessão seguida. O principal índice acionário da Bolsa de Valores subia 0,34%, aos 144.016 pontos, às 11h01, mas na primeira hora do pregão chegou a tocar os 144.584, o maior valor antes do fechamento, um dia após bater recorde duplo, quando atingiu 144.193 durante o dia, e fechar com 143.546 pontos.

O movimento positivo do Ibovespa é impulsionado pelo avanço de parte dos papéis de grandes companhias, as chamadas blue chips. As ações ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3), com direito a voto, subiam 0,78% recuperando parte das perdas na sessão anterior, de 2,2%, assim como as preferenciais, com prioridade no recebimento de dividendos, do Itaú, Santander e as Units do BTG. As preferenciais da Petrobras (PETR4) também avançam 0,22% em meio à alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent tinha elevação de 0,98%.

Investidores repercutem também a queda na taxa de desemprego no Brasil, que caiu para 5,6% no trimestre encerrado em julho. Os dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam percentual mais baixo de toda a série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), coletada desde 2012.