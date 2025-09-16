Entenda o acordo firmado entre Mercosul e bloco com quatro países europeus

Tarifas de importação sobre produtos industriais e pesqueiros serão eliminadas. Em outros setores, haverá determinados itens totalmente isentos de tarifação, e outros com quotas e tarifas preferenciais para o Mercosul. Com a formalização, quase 99% das exportações brasileiras destinadas ao bloco terão livre entrada nos quatro territórios situados no continente europeu. Há tópicos também sobre barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias e facilitação de comércio, que promovem transparência e previsibilidade ao comércio entre os blocos.

Geraldo Alckmin classificou o acordo como "estratégico e decisivo". Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a parceira é importante para reforçar os valores democráticos, de direitos humanos e sustentabilidade. "Abrir mercados não é apenas sobre comércio exterior. É sobre aumentar a renda da população, fortalecer a indústria e tornar o Brasil mais competitivo no cenário global", afirmou.

É um passo estratégico e decisivo para a política comercial do Brasil e para o Mercosul. O acordo mostra ao mundo que o Brasil está pronto para competir e cooperar em alto nível.

Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil

Formalização vai abrir mercados para diversos setores da economia. A Secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres, observa a criação de um cenário positivo do agronegócio à indústria de transformação. "[O acordo reforça] nosso compromisso por um comércio internacional baseado em regras e a busca do governo brasileiro por um país mais integrado, competitivo e preparado para os desafios do futuro", disse ela.

Países são pequenos, ricos e não fazem parte da UE. Os quatro países do Efta — nenhum deles membro da União Europeia — têm em comum o fato de reunirem PIBs per capita elevadíssimos (todos entre os 10 maiores do mundo) em territórios pequenos e com uma população somada de aproximadamente 15 milhões de habitantes, dos quais 9 milhões na Suíça. O Mercosul está em fase de aprovação de outro tratado com a União Europeia.

Acordo com o Efta poderá adicionar R$ 2,69 bilhões ao PIB brasileiro até 2044. As estimativas consideram a atração de R$ 660 milhões em novos investimentos e o aumento em R$ 3,34 bilhões nas exportações. Os ganhos serão impulsionados pela eliminação integral de tarifas industriais já no primeiro dia de vigência e por medidas que reduzem barreiras técnicas e sanitárias.