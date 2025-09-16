Primeiros efeitos do tarifaço entram na conta da decisão de juros nos EUA

Em ambas as áreas estão surgindo os primeiros efeitos do tarifaço de Trump, que foi crescendo ao longo dos meses até chegar a 35% para alguns produtos do Canadá e 50% para o Brasil e a Índia.

A inflação ao consumidor ficou em 0,4% em agosto, subindo de 0,2% em julho e superando as projeções do mercado financeiro, que eram de alta de 0,3% no mês passado. No acumulado de 12 meses, o CPI (Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês) chegou a 2,9%, o maior nível desde janeiro, bem distante da meta do Fed, que é de 2%.

O mercado de trabalho mostra sinais de enfraquecimento: em agosto foram criados 22 mil empregos no país, contra uma previsão de abertura de 75 mil novas vagas. Segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho, no último trimestre o saldo líquido de novos postos de trabalho foi de 29 mil por mês. Excluindo o período atípico da pandemia, essa média é a mais baixa desde o verão de 2010, quando os EUA ainda se recuperavam da recessão causada pela crise global de 2008.

Os impactos das tarifas só agora estão começando a aparecer com mais força porque muitas empresas optaram por não repassar imediatamente o aumento de custos, mas o efeito inflacionário se manifesta gradualmente. A inflação tende a atingir mais os pobres, que consomem proporcionalmente mais produtos importados.

Otaviano Canuto, ex-vice presidente do Banco Mundial e membro sênior do "think tank" marroquino Policy Center for the New South

Um estudo da Universidade Yale que acabou de ser divulgado aponta que até 875 mil americanos — incluindo 375 mil crianças — podem ser empurrados para a pobreza por causa do tarifaço, que reduz diretamente o poder de compra das famílias de baixa renda diminuindo a sua renda nominal ou aumentando os preços de produtos e serviços adquiridos.

Erick Langer, professor especializado em análise econômica da história da Georgetown University, que fica na capital Washington, vê na política de aumento das tarifas de importação de Trump uma tentativa de ampliação da concentração de renda no país.