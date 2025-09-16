Haddad projeta crescimento do PIB acima de 2,5% neste ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ter confiança de que o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro vai superar as expectativas e crescer mais do que 2,5% neste ano. Em conversa com o ex-ministro Joaquim Levy durante o J.Safra Investment Conference, ele também destacou que o país vai cumprir com as metas previstas pelo arcabouço fiscal em 2025 e 2026.
Haddad prevê crescimento do PIB acima de 2,5% neste ano. O ministro afirma ter uma visão mais otimista que as apresentadas pelo mercado financeiro e organismos internacionais. "Acredito que o nosso potencial será maior, sobretudo a partir da vigência da reforma tributária", disse, durante participação no J.Safra Investment Conference. "O próprio FMI [Fundo Monetário Internacional] teve que mudar sua projeção de PIB potencial do Brasil de 1,5% para 2,5% em função de algumas conquistas estabelecidas", complementou.
Ministro destaca papel da reforma tributária para o avanço do PIB. "Estou muito confiante de que essas reformas e mais os resultados entregues vão propiciar um avanço do investimento no Brasil e com olhos mais ambiciosos para o mercado internacional a partir da reforma tributária", afirmou Haddad. Ele ressalta o período de transição, mas estima que os primeiros efeitos positivos da mudança começarão a ser sentidos a partir de 2027.
Brasil terá o melhor mandato econômico desde o Plano Real, diz Haddad. O ministro avalia que o terceiro governo do presidente Lula terá a inflação acumulada em quatro anos abaixo de 20% pela primeira vez desde 1994. Ele também destacou o avanço médio do PIB próximo a 3% e a menor taxa de desemprego da história.
Ele enfatizou o compromisso com as normas do arcabouço fiscal. Segundo Haddad, as metas de zerar o déficit fiscal neste ano e conquistar o superávit primário no ano que vem serão cumpridas pelo governo federal. Para isso, o ministro diz contar com o apoio dos Três Poderes e, principalmente, do Legislativo. Ele cita a importância da exclusão de pautas bomba, criação de despesas indevidas e a recomposição da base fiscal do Estado brasileiro.
O Executivo tem dado a sua contribuição, o Congresso tem dado a sua contribuição e eu diria que também o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça também têm dado a sua contribuição, sobretudo no julgamento das grandes causas que impactaram brutalmente o orçamento nos anos anteriores.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Haddad reafirmou que sobretaxa dos EUA aos produtos brasileiros representa uma "ação política". Para o ministro, não há nenhuma relação econômica na decisão anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, contra as exportações brasileiras. "Eles acumulam, em 15 anos, um superávit de bens e serviços de mais de US$ 400 bilhões. Então, não havia nenhuma razão para o Brasil ter um tratamento diferente do Uruguai, do Paraguai e da Argentina", ressaltou.
Ele recordou ter abordado o tema com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. Haddad reafirmou ter abordado a relação favorável ao Brasil ao se encontrar com o conselheiro de Trump na Califórnia, em maio. "Ele me deu razão naquela conversa. [...] De maio para julho, o que era técnico se tornou político e nós estamos em meio a isso", lamentou o ministro.
Todo o objetivo do governo brasileiro tem sido de sensibilizar as autoridades americanas para não confundir as coisas, e nem usar a economia, seja o dólar, seja a tarifa, seja o que for, como um mecanismo de guerra ideológica.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Ministro afirma que as exportações afetadas já são redirecionadas para outros mercados. Segundo Haddad, o tarifaço afeta essencialmente as commodities (matérias-primas com cotação internacional), mas abrem as portas para novas parcerias comerciais. "O Brasil tem um petróleo de qualidade, um grão de qualidade, uma fruta de qualidade, um pescado de qualidade. Então, não está faltando comprador para a carne de qualidade e nem para outras mercadorias brasileiras", disse.
"Bets estavam regularizadas sem o devido tratamento tributário", avalia Haddad. Ele afirma que a regulamentação não foi antecipada porque o Estado não tinha o preparo adequado. "Passaram-se quatro anos sem que as bets
Ministro reforça que a criação das normas foi iniciada no primeiro ano do governo Lula. Haddad reforça que a iniciativa permitiu a distribuição de parte das receitas para o Ministério da Saúde. Ele associou o vício às apostas esportivas aos problemas ligados ao fumo e à bebida alcoólica.
