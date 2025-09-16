Haddad projeta crescimento do PIB acima de 2,5% neste ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ter confiança de que o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro vai superar as expectativas e crescer mais do que 2,5% neste ano. Em conversa com o ex-ministro Joaquim Levy durante o J.Safra Investment Conference, ele também destacou que o país vai cumprir com as metas previstas pelo arcabouço fiscal em 2025 e 2026.

O que aconteceu

Haddad prevê crescimento do PIB acima de 2,5% neste ano. O ministro afirma ter uma visão mais otimista que as apresentadas pelo mercado financeiro e organismos internacionais. "Acredito que o nosso potencial será maior, sobretudo a partir da vigência da reforma tributária", disse, durante participação no J.Safra Investment Conference. "O próprio FMI [Fundo Monetário Internacional] teve que mudar sua projeção de PIB potencial do Brasil de 1,5% para 2,5% em função de algumas conquistas estabelecidas", complementou.

Ministro destaca papel da reforma tributária para o avanço do PIB. "Estou muito confiante de que essas reformas e mais os resultados entregues vão propiciar um avanço do investimento no Brasil e com olhos mais ambiciosos para o mercado internacional a partir da reforma tributária", afirmou Haddad. Ele ressalta o período de transição, mas estima que os primeiros efeitos positivos da mudança começarão a ser sentidos a partir de 2027.