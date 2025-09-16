INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de setembro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá a ordem do número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, mantendo o modelo já utilizado para dar mais clareza e regularidade ao processo.

Como será o pagamento

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com renda acima do piso nacional terão os depósitos feitos de 1º a 7 de outubro.

Hoje, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões são equivalentes a um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões destinam-se a aposentados e pensionistas com rendimentos superiores a esse valor.