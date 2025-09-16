Jovem que escreve sobre finanças teve cofrinho na infância: 'Vendia bolo'

Uma vez, eu estava assistindo um filme da Barbie onde ela ia pra Paris. E eu perguntei para minha mãe: 'como eu posso ir pra Paris que nem a Barbie?'. Minha mãe poderia ter falado 'olha pela janela e vê onde você está, você não vai pra Paris'. Mas não foi isso que a minha mãe nem o meu pai fizeram. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

De fã à referência

Na adolescência, Malu encontrou inspiração em criadores como Nathalia Arcuri, fundadora do canal Me Poupe!. "Acho que o primeiro vídeo que assisti sobre o tema foi dela. Sou fã", relembra.

Com o tempo, transformou a curiosidade em propósito. Fundou a empresa Malu Educação Financeira e criou o método "Criança e Jovem de Valor", voltado a aproximar o tema do universo infantojuvenil.

Se hoje Malu é reconhecida como influenciadora, no começo falar de dinheiro com colegas e professores não era fácil.

"Quando eu falava sobre dinheiro, meus amigos achavam chato. Meus professores diziam que não era importante. (...) Mas a gente vê o resultado disso no Brasil de hoje, mais de 70% das famílias estão endividadas", alerta.