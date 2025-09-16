'Questionar também é educação financeira', diz influencer para jovens

Mas uma coisa que eles também sempre me ensinaram era questionar. Então, se eu achasse que uma regra deles não era justa, eu devia perguntar, eu não devia simplesmente desobedecer. E eles iam explicar porque aquilo era assim. E se realmente o que eu falasse não fosse suficiente para convencer, eu devia obedecer o que eles estavam falando. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

O relato de Malu reforça a importância de envolver os jovens em decisões cotidianas e de valorizar o diálogo sobre dinheiro e prioridades. Para ela, a combinação entre autonomia e disciplina, apoiada pelos pais, contribuiu para o desenvolvimento de hábitos financeiros saudáveis.

Malu defende que a presença de jovens palestrantes nas escolas também motiva alunos e aproxima o tema da realidade dos estudantes, incentivando sonhos e prevenindo dívidas.

Quando eu começo a falar, já dá pra ver os alunos que ficam cochichando entre si, fazendo piada, achando que é só mais um programa da escola, ou um tempo pra ficar fora da sala, mas, como eu faço pra eles se interessarem? Eu conto a minha história. Por quê? Acredito que quando a gente traz um exemplo, fica muito mais fácil. E acredito que é muito legal, inclusive, que o fato de eu ser jovem é mais um fator de identificação com eles. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

A influenciadora relata que, nas palestras, percebe a mudança de comportamento dos alunos à medida que o conteúdo se conecta com suas experiências pessoais.