Salário mínimo 2025: reajuste fez piso nacional subir 7,5%; veja valor

O salário mínimo nacional reajustado passou a ser creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, no valor de R$ 1.518,00.

O quer aconteceu

Embora a correção já estivesse valendo desde janeiro, o depósito só ocorreu neste mês porque os salários sempre são pagos no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, o novo valor aparece no contracheque de fevereiro.

O piso nacional representa o menor valor mensal que um empregado pode receber por atividades formais. Ele também serve de referência para cálculos de benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais concedidos pelo governo federal.