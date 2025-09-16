Saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação da retirada

No formato padrão (saque-rescisão), quem é dispensado sem justa causa pode sacar o valor integral da conta mais a multa correspondente. Já no saque-aniversário, o valor fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser retirado em até 60 dias.

Como aderir

A adesão ao saque-aniversário é opcional e deve ser feita pelo site ou aplicativo oficial do FGTS. É necessário cadastrar uma conta bancária para receber o crédito. Segundo a Caixa, o dinheiro é transferido em até cinco dias úteis após a solicitação feita dentro do mês de aniversário.

Também é possível solicitar o retorno ao saque-rescisão, desde que não haja antecipação contratada. Contudo, essa mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Cálculo do valor

O montante liberado no saque-aniversário é definido por uma alíquota que varia entre 5% e 50% do total disponível em todas as contas do trabalhador, acrescido de uma parcela adicional conforme o saldo acumulado.