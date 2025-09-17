80% já manifestaram interesse em lista de espera do CNU 2024; veja prazo

Se não houver manifestação dentro do prazo, o candidato será considerado desistente e eliminado da lista de espera. No sistema do SouGov, ao clicar para registrar o interesse, cada candidato terá acesso a informações como: cargo, ministério supervisor e remuneração prevista. "Assim, cada pessoa pode refletir melhor e decidir com clareza se quer ou não seguir na disputa para aquele cargo", explica a pasta.

O procedimento é gratuito e, segundo o MGI, deve ser realizado mesmo por quem não deseja continuar concorrendo. Nesses casos, a pessoa aprovada deve acessar o sistema e marcar que não tem interesse.

A manifestação nada mais é do que um instrumento para tentar tornar mais efetiva a nomeação. É uma boa chance de ajudar a administração a fazer essa lista rodar mais rápido e ajudar os candidatos. Quando uma pessoa não assume, nesse tempo, alguém com efetivo interesse já poderia estar trabalhando e desempenhando as funções Pedro Assumpção, assessor especial do MGI

Quem deve manifestar interesse

Todas as pessoas aprovadas e em lista de espera do CPNU 1 para um ou mais cargos. É necessário registrar a decisão para cada cargo em que se está na lista de espera. Caso não acesse o sistema e não registre nenhuma manifestação, a pessoa será considerada desistente e eliminada do concurso, sem possibilidade de retorno.

Quem também está inscrito no CPNU 2 (edição 2025) pode manifestar interesse, desde que esteja em lista de espera do CPNU 1. Não podem participar: pessoas eliminadas em todos os cargos ou que não fizeram o CPNU 1. Nos casos de cargos em lista de espera sub judice, não é possível manifestar interesse, pois a classificação depende de decisão judicial.