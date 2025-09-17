Agências dos Correios começam a vender passagens de ônibus em SP e no RJ

Os Correios passam, a partir de hoje, a vender passagens rodoviárias para todo o Brasil em suas agências próprias dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O serviço já vinha sendo utilizado em lotéricas e agora será ampliado aos Correios. A iniciativa faz parte do Programa Roda Mais, desenvolvido pela fintech Buspay.

Através do programa, é possível adquirir passagens interestaduais para os principais trechos do Brasil, de Balneário Camboriú (SC) a São Luís (MA). Em um segundo momento, haverá um inventário completo de viações de todo o país, com cobertura de 100% do território nacional.