Bolsa Família de setembro começa a ser pago hoje; veja calendário

Os repasses do Bolsa Família referentes a setembro começam nesta quarta-feira (17), conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como será o pagamento?

O cronograma leva em conta o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular.

Os depósitos são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.