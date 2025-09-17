Fávaro: Estamos preparados para retaliações por condenação de Bolsonaro

Tomara que não aconteça, mas se vier, nós vamos estar de cabeça erguida, enfrentando qualquer tipo de adversidade.

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura

Ministro afirmou estar "muito triste" com as posições norte-americanas. Fávaro ressaltou que as decisões de Donald Trump contra o Brasil têm motivação política e vai contra a histórica defesa da democracia do país. "Não tem lógica nenhuma [a interferência dos EUA] e o Executivo não tem como interferir em decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso simplesmente mostra a incoerência da posição norte-americana", disse.

Abertura de mercados também foi destacada por Carlos Fávaro. Em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos a diversos produtos brasileiros, o ministro ressaltou que o agronegócio nacional conquistou 435 autorizações em 72 países ao longo de dois anos e nove meses. "Nunca tivemos tantas opções. Isso fez com que esse momento do tarifaço impactasse muito menos", afirmou, Fávaro, que destacou que a diversificação como uma recomendação do presidente Lula.

Desde o início do nosso governo, uma das missões que ele [Lula] me deu foi buscar aberturas de novos mercados e um portfólio maior.

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura

Meta proposta era abrir 200 novos mercados até 2026, revelou Fávaro. Diante do cenário, o ministro estima que serão integrados ao portfólio nacional 500 novos mercados no período. "Não é só soja, milho, algodão e proteínas animais. [...] Estamos vendendo gergelim, sorgo, frutas, manga, uva e limão. Tudo o que se produz no campo tem direcionamento, não só para o mercado interno, mas também para exportação e a garantia alimentar e soberania de consumo de alimentos para o mundo todo."

Ele reforçou a atuação do governo para limitar efeitos do tarifaço. Fávaro destacou a iniciativa do Plano Brasil Soberano, voltado a fortalecer a competitividade do agronegócio diante das tarifas de importação impostas pelos EUA. "Todas as ações foram tomadas e estamos abertos ainda a dialogar com as empresas, as indústrias, comércio, agropecuária, para que todo mundo que for afetado de alguma forma ou outra, o governo estará ao lado, estendendo a mão", disse o ministro.