Como saber se é melhor sacar ou reinvestir os dividendos de ações da Bolsa?

As opções são essencialmente três: reinvestir na mesma ação que pagou o dividendo ou JCP, relocar em outro ativo ou produto de investimento, e sacar. A resposta depende do objetivo financeiro do investidor, o que está sempre relacionado ao seu momento de vida, segundo os especialistas e da composição da sua carteira.

Caso se encontre na fase de construção de patrimônio, pensando nos sonhos que deseja conquistar, a melhor alternativa é reinvestir a remuneração recebida nas mesmas ações. Assim, a aposta é reforçada em que o investidor precise tirar mais dinheiro da sua renda regular. A ressalva é quando as perspectivas para essas ações (e a empresa a que se referem) não estão favoráveis. Mas, nessa situação, é preciso reavaliar se manter o investimento inicial é uma boa ideia. De forma geral, as companhias abertas que pagam bons dividendos são maduras, mais estáveis e preocupadas em gerar retornos consistentes para os investidores, mas todas estão sujeitas a intempéries.

Daí vem a segunda opção: realocar os proventos para outras ações ou outros produtos de investimento. Essa é uma boa ideia quando surge a oportunidade de aplicar em ativos que tenham um potencial de retorno melhor e o investidor não quer ou não pode tirar recursos do seu orçamento do dia a dia. A migração também deve ser considerada se a carteira já está muito carregada com aplicações em renda variável, que são mais arriscadas. Ao analisar o seu perfil de risco, o investidor pode decidir rebalancear o portfólio, colocando os dividendos ou JCP recebidos em produtos de renda fixa, como títulos do Tesouro Nacional e CDBs (Certificados de Depósito Bancários).

Alguns investidores que não querem reinvestir nas ações que originalmente renderam aquela remuneração adotam a tática de deixar temporariamente os recursos em aplicações de renda fixa e alta liquidez para conseguir aproveitar as oportunidades que ainda não estão no radar. Dessa forma, o dinheiro não fica parado e continua a serviço da construção de patrimônio.

A terceira opção, de sacar e gastar os proventos, pode ser a mais indicada quando chega a hora de abraçar os sonhos e objetivos que motivaram o investimento desde o início, seja fazer uma viagem, comprar a casa própria ou pagar a faculdade dos filhos. Se for necessário usar o dinheiro para alguma emergência, uma luz amarela se acende: o investidor deve rever o seu planejamento, porque as reservas para eventualidades precisam estar guardadas em investimentos de menor risco e mais fáceis de acessar. É igualmente um mau sinal quando a remuneração é usada para complementar a renda mensal do investidor, cujas despesas fixas estejam superando o salário.

No final da jornada, quando a carteira de ações estiver suficientemente madura e gerando a almejada renda passiva, a maior parte dos dividendos e JCP podem ser sacados como parte dessa receita. Mesmo assim, com planejamento, reinvestindo uma parcela para compensar a inflação e garantir que a carteira não vai encolher com o passar do tempo por causa da perda de valor do dinheiro.