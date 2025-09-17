Dólar ronda estabilidade, e Bolsa sobe à espera de decisões do Fed e Copom

Índice bate recorde intradiário pela 3ª sessão seguida ao superar 145 mil pontos. Pela primeira vez, o Ibovespa tocou os 145.210 pontos, por volta das 10h40, registrando um novo recorde intradiário, ou seja, atingindo o maior valor da história em algum momento do pregão (e não necessariamente no fechamento). A marca a ser batida era a dos 144.584 pontos, alcançada ontem.

Avanço da Bolsa brasileira é embalado pela perspectiva de que o Federal Reserve possa iniciar hoje a redução dos juros nos EUA. Isso ocorre porque, com a perspectiva de menor retorno nos títulos do Tesouro dos EUA, investidores globais buscam alternativas em Bolsas e mercados emergentes, como o Brasil, direcionando recursos para ativos de maior risco.

Investidores estão à espera da decisão sobre juros nos Estados Unidos e Brasil. Às 15h, o Federal Reserve anunciará sua nova taxa de juros, com entrevista coletiva do presidente da instituição, Jerome Powell, na sequência. No Brasil, a decisão sobre a Selic, atualmente em 15% ao ano, sairá apenas com os mercados já fechados, depois das 18h30.

Fed deve cortar juros em 0,25 ponto percentual e adotar tom moderado. O mercado precifica, conforme a ferramenta CME FedWatch, 94% de probabilidade de corte de juros. Atualmente a taxa nos EUA está na faixa de 4,25% a 4,50%. O mercado estará de olho no gráfico que mostra as projeções dos membros do Fed para os juros nos próximos trimestres. Uma sinalização de menos cortes do que o esperado pode gerar reações negativas nos mercados. Por outro lado, a confirmação de um ciclo de afrouxamento sustentado pode beneficiar ativos de risco globalmente.

No Brasil, o comunicado deve manter o tom vigilante. A previsão é que o Copom (Comitê de Política Monetária) reforce que, apesar da deflação recente e da queda do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), ainda há preocupações com a dinâmica fiscal, com o cenário externo e com a ancoragem das expectativas de inflação no médio prazo.