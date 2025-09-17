Com desemprego em alta, BC dos EUA reduz taxa de juros em 0,25 ponto

O desemprego no país subiu de 4,2% em julho para 4,3% em agosto, segundo dados do Departamento do Trabalho. É o patamar mais elevado desde outubro de 2021. A economia criou 22 mil novos postos de trabalho no mês passado, quando a expectativa era de criação de 75 mil.

Existe bastante dúvida sobre o comportamento futuro da inflação. Ela está acima da meta e vinha impedindo o Fed de reduzir os juros nos últimos meses. Em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor registrou inflação de 0,4%, levando a variação acumulada em 12 meses para 2,9%.

As incertezas sobre os rumos dos preços se devem principalmente aos efeitos do tarifaço de Trump. Desde fevereiro, o presidente americano está impondo novas tarifas a produtos importados de outros países pelos EUA. Essas taxas encarecem as mercadorias compradas do exterior, mas só agora as consequências dessa nova política estão começando a aparecer, e não se sabe até onde vão.

Diante da resistência do Fed em cortar os juros, Trump vem aumentando a pressão sobre o banco. Já ameaçou destituir o presidente da instituição, Jerome Powell e, recentemente, demitiu uma de suas diretoras, Lisa Cook, que vinha votando pela manutenção dos juros. Na segunda (15), a Justiça dos EUA negou o afastamento de Cook pois a lei que criou o Fed permite que diretores sejam afastados apenas por "justa causa". Trump prometeu recorrer à Suprema Corte. Hoje, Cook votou pelo corte de 0,25 ponto percentual.

As taxas de juros altas ajudam a controlar a inflação porque desencorajam consumidores e empresas de pegar empréstimos e gastar, o que aquece a economia e faz os preços subirem. O efeito contrário, de reduzir as taxas para estimular a economia, é mais difícil e demorado de conseguir.

Como a decisão do Fed hoje afeta o Brasil?

Com juros mais baixos nos EUA, os grandes investidores internacionais tendem a deixar o país e buscar retornos mais interessantes em outros mercados. O Brasil é um dos destinos preferidos, porque, neste momento, tem juros básicos de 15% ao ano.