Ford irá demolir prédio histórico e mudará de sede após sete décadas

A Ford está mudando de sede nos Estados Unidos pela primeira vez em sete décadas.

O que aconteceu

A sede atual, conhecida como "The Glass House" (A Casa de Vidro) e inaugurada em 1956, será demolida. O novo edifício da Ford fica a apenas cinco quilômetros de distância (ou cinco a dez minutos) do atual, também na cidade de Dearborn, em Michigan (EUA), segundo informações da emissora americana ABC News.

A nova estrutura, de 195.096 m², será formalmente chamada de "Ford World Headquarters" e tem sua inauguração marcada para novembro. Ela faz parte de um campus maior que assumirá o nome da sede atual: Henry Ford II World Center —Henry Ford II era neto do fundador da empresa, Henry Ford, e tio de Bill Ford, atual presidente executivo da montadora.