Funcionários da Embraer fazem greve por reajuste salarial

Esta greve mostra o quanto os trabalhadores estão insatisfeitos com a política da Embraer. A fábrica está batendo recordes em lucratividade, receita e carteira de pedidos. Agora é hora de dividir esses resultados com quem está na produção.

Herbert Claros, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região

Sindicato também pede garantia de estabilidade até a aposentadoria para vítimas de doenças e acidentes de trabalho. Os trabalhadores em greve querem que a empresa assine uma CTT (Convenção Coletiva de Trabalho) que traria maior estabilidade de emprego, reconheceria o direito aos reajustes, delimitaria horas de trabalho, garantiria condições de segurança. A convenção não é renovada desde 2017. Segundo o sindicato, a Embraer diz desde 2018 que só assinará a convenção coletiva se estabilidade de funcionários for reduzida para 21 meses em caso de lesões provocadas por doenças e 60 meses para acidentes de trabalho.

Enquanto a Embraer não apresentar avanços significativos no reajuste, no vale-alimentação e na estabilidade dos lesionados, a greve vai continuar.

Herbert Claros, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região

Em nota, a Embraer disse que respeita os direitos de todos os trabalhadores. No entanto, a empresa afirmou ter estranhado a ação dos grevistas na manhã de hoje, descrevendo-a como uma violação do direito de ir e vir dos trabalhadores. A companhia acrescentou que o sindicato ainda não apresentou uma contraproposta e que as negociações seguem em andamento entre a Fiesp e todos os organismos que representam seus empregados.

Ações da empresa tiveram queda. Por causa da paralisação, os papéis da Embraer abriram o dia em forte baixa na B3 e depois se recuperaram parcialmente, mas mesmo assim fecharam em baixa de 0,76%, cotadas a R$ 75,27.

O histórico da empresa

Companhia privatizada em 1994 já passou por pelo menos quatro greves, todas por reajuste salarial. O primeiro episódio foi em 1984, quando a mesma fábrica foi ocupada por três dias. O caso acabou em repressão militar, demissões e perseguição política aos grevistas. As outras paralisações mais recentes foram em 2014 e 2023.