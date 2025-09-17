Haddad elogia AGU e diz que situação com precatórios é 'insustentável'

Precatórios precisam cair. Para o ministro, também é necessário fazer o número de precatórios cair. Ele classificou a manutenção dessa situação como "insustentável". "Nós temos que efetivamente trabalhar junto ao Congresso, junto ao Judiciário, para por um fim nessa indústria", disse ele.

Haddad afirmou que o nível de judicialização da sociedade é um "retrato da injustiça". Segundo o ministro, a indústria de precatórios desorganiza as contas públicas.

Pagamentos de precatórios devem cair nos próximos anos. Conforme o ministro Jorge Messias afirmou, os pagamentos de RPVs - precatórios e requisições de pequeno valor - devem diminuir nos próximos anos, seguindo uma análise realizada pela AGU e pelos ministérios da Fazenda e Planejamento.

Fomos a fundo e fizemos o que eu chamo de uma verdadeira autópsia desses precatórios e RPVs. Somente a partir da compreensão das causas é que nós poderíamos fazer a prescrição correta na correção de rumos.

Jorge Messias, ministro da AGU

No seu discurso, Messias afirmou que decisões judiciais tramitadas em julgado e liminares têm gerado uma "drenagem de recursos" do governo federal. Estimativas, segundo ele, apontam para o pagamento de R$ 100 bilhões entre 2025 e 2026 com precatórios e RPVs. Para Messias, os precatórios sobrecarregam o Orçamento e o Judiciário, e têm impacto na execução das políticas públicas.

Judicialização contra a União atingiu um recorde em 2024, com 39 milhões de novos processos ajuizados. "A judicialização excessiva não é só um problema jurídico, é um risco fiscal e também social", disse Messias, citando o esforço do governo para criar um mecanismo de governança para lidar com os riscos fiscais judiciais.