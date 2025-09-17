Secretário do Tesouro: combinação incomum traz sinal positivo pra economia

O processo de desaceleração da inflação no Brasil ocorre junto com a manutenção do desemprego em níveis baixos, avalia Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, em participação no Mercado Aberto, do Canal UOL. Segundo ele, a combinação é rara e traz sinais positivos para a economia brasileira.

A política monetária está funcionando, criando um processo de desaceleração suave da economia, já é notório em todos os indicadores essa acomodação e está acontecendo um processo muito interessante: nós estamos com todos os indicadores de inflação convergindo, com o processo de desaceleração, de convergência para as metas, principalmente as expectativas do horizonte mais relevantes já estão convergindo semana a semana, cada vez mais próximo do centro da meta do Banco Central, o que é muito positivo. E paralelamente a isso, nós estamos mantendo um patamar de desemprego extremamente baixo. Então, essa combinação, ela não é tão comum. Então, mesmo reduzindo a taxa de desemprego, nós estamos conseguindo também ter um processo de acomodação e convergência da inflação, o que é algo muito positivo. Rogério Ceron, secretário do Tesouro

Para Ceron, a economia brasileira pode manter o desemprego entre 5% e 6% nos próximos anos, cenário que considera saudável e próximo do pleno emprego. Ele aponta que a facilidade para encontrar trabalho já aparece em pesquisas de opinião.