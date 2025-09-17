Quando o INSS será pago em setembro? Veja calendário complede repasses

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior clareza e previsibilidade.

Como será o pagamento

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com renda superior ao piso nacional receberão entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios por mês. Desses, cerca de 28,2 milhões são equivalentes ao salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões se destinam a aposentados e pensionistas com renda acima desse patamar.