Chefe do Fed sugere que política anti-imigração causa desemprego nos EUA

O presidente do Fed (Federal Reserve, banco central americano), Jerome Powell, sugeriu hoje que o aumento do desemprego nos Estados Unidos está relacionado à política anti-imigração do governo Donald Trump, que desde que assumiu vem deportando imigrantes e restringindo a entrada de estrangeiros. O desemprego em alta foi a principal justificativa para que, hoje, o Fed cortasse a taxa de juros da economia americana.

O que aconteceu

Segundo Powell, a atual política migratória dos EUA pode estar por trás do aumento do desemprego. "Se você olhar tanto para o emprego quanto para a mudança na imigração, a oferta de trabalhadores está diminuindo", disse ele ao ser questionado em coletiva e imprensa sobre o corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, para a faixa de 4% a 4,25% ao ano.

Powell disse que a oferta de trabalhadores caiu. "Há muito pouco crescimento, se houver algum, na oferta de trabalhadores e, ao mesmo tempo, a demanda por trabalhadores caiu drasticamente a ponto de vermos o que chamei de equilíbrio curioso", disse.