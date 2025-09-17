Indenização às vítimas do zika começará a ser paga em outubro, diz ministro

Laudo deve ser elaborado em formulário padronizado, de forma legível e sem rasuras. Conforme as regras, o documento precisa trazer a identificação do paciente, o diagnóstico clínico e o histórico de acompanhamento médico. Além disso, assinatura, número do registro no Conselho de Classe e carimbo de todos os médicos integrantes da junta são obrigatórios.

Perícia Médica Federal fará a análise da conformidade do laudo. Para isso, o Ministério da Previdência Social solicita que também sejam apresentados, com o laudo médico, exames complementares pertinentes, relatórios médicos e demais documentos comprobatórios da síndrome congênita associada à infecção pelo vírus da zika.

Famílias já enquadradas na pensão vitalícia começam a receber antes. O grupo tratado com prioridade é formado por crianças que deixaram os critérios do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e garantiram a pensão especial sob responsabilidade da União. "Quem já passou por essa perícia, em 2020, vai migrar automaticamente. Porém, as que ainda permanecem no BPC ou estão desassistidas por conta dos critérios de renda, vão ter que passar pela perícia", explica Germana

Assistência havia sido autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Em agosto, o ministro Flávio Dino autorizou o governo federal a pagar auxílio financeiro a vítimas da zika. A medida garante o pagamento sem a necessidade de cumprimento prévio de regras fiscais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a obrigação de apresentar fonte de custeio ou estimativa de seu impacto financeiro.