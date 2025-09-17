Quanto é o salário mínimo no Brasil? Valor aumentou 7,5% em 2025; veja

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser pago aos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, já com o valor corrigido para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de o reajuste estar valendo desde janeiro, o depósito só foi feito em fevereiro porque os vencimentos são liberados no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a alteração passou a aparecer no contracheque deste mês.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um empregado pode receber por mês enquanto exerce uma função remunerada. Ele também serve de base para o cálculo de benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais administrados pelo governo federal.