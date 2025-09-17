Reforma tributária: CCJ do Senado aprova Comitê Gestor para fiscalizar IBS

Mudanças também foram determinadas para a cobrança do IS (Imposto Seletivo). As cobranças do chamado "Imposto do Pecado" serão maiores à medida que uma bebida tiver mais açúcar. A determinação mantém as regras definidas para bebidas alcoólicas e cigarros.

Texto muda a alíquota máxima cobrada dos novos impostos para serviços financeiros. A cobrança somada de CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS aumentará de 10,85% a 12,5% entre 2027 e 2033, com estabilidade a partir de 2034. As regras estabelecem que as alíquotas para os tributos que serão integrados na formação do IVA Dual (Imposto sobre Valor Agregado) serão definidas somente em futura lei.

Multas

Proposta aprovada na CCJ unifica as regras para infrações ao IBS e à CBS. O texto de Braga altera a proposta validada pela Câmara dos Deputados, que estabelecia punições somente a questões relacionadas ao IBS. A alteração considera que os impostos são cobrados pelas mesmas razões, com os mesmos cálculos e sob as mesmas regras.

Contribuinte que deixar de pagar o imposto ou de atender obrigações será infrator. Ainda assim, o relator amenizou a punição para aqueles que deixam de pagar integralmente o imposto, mas fornecem todas as informações solicitadas. Nesse caso, a multa será de 50% do valor não pago, em vez de 75%. Em caso de fraude e sonegação no pagamento, a multa será o dobro do valor do imposto. Em eventuais reincidências, o percentual subirá para 150% do valor.

A reforma

Mudanças tributárias começam a ser implementadas em janeiro de 2026. Sancionada pelo presidente Lula em janeiro, as alterações nas normas de cobrança dos impostos sobre consumo acontecerão de maneira progressiva, com alíquotas de teste para as cobranças da CBS e do IBS, reunidos no IVA (Imposto sobre Valor Agregado) a partir do próximo ano. A nova legislação promove, gradualmente, a substituição de cinco tributos: PIS, Cofins, IOF-Seguros, IPI, ICMS e ISS. A estimativa é de que todas as alterações propostas passem a valer em 2033.