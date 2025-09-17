Quando posso fazer o saque-aniversário do FGTS 2025? Veja calendário

Na regra tradicional do FGTS (saque-rescisão), quem é dispensado sem justa causa pode retirar o valor integral do fundo, incluindo a multa, quando houver.

No saque-aniversário, o recurso fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser retirado em até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é opcional e deve ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para o depósito, que ocorre até cinco dias úteis após a solicitação, caso seja feita dentro do mês de aniversário, segundo a Caixa.

Também é possível, pelo aplicativo, solicitar o retorno ao saque-rescisão. No entanto, se houver contrato de antecipação em andamento, a mudança não pode ser feita. Quando autorizada, a alteração só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Qual é o valor do saque?

O montante liberado no saque-aniversário é definido por uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o total das contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional conforme o saldo disponível.