Banco Central mantém juros em 15% ao ano apesar de deflação em agosto

Sobre o Brasil, o Comitê considerou a economia ainda aquecida. "Os indicadores de atividade econômica segue apresentando, conforme esperado, certa moderação no crescimento, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo", afirma. "Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta."

As expectativas de inflação para 2025 e 2026 apuradas pela pesquisa Focus [com especialistas consultados pelo BC] permanecem em valores acima da meta, em 4,8% e 4,3%, respectivamente.

Copom, em nota

O comitê também mencionou o controle de gastos pela União, mas sem entrar em detalhes. "[O Copom] segue acompanhando [...] como os desenvolvimentos da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros", afirma.

O comunicado também cita o tarifaço dos EUA contra o Brasil. "O Comitê segue acompanhando os anúncios referentes à imposição de tarifas comerciais pelos EUA ao Brasil", diz.

O Copom vai analisar os resultados da manutenção da Selic em 15% para decidir se volta a mexer nos juros. "E então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por período bastante prolongado, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta."

A expectativa dos especialistas consultados pelo BC é que a Selic se mantenha nesse patamar até o final do ano. "Projetamos que os juros só comecem a cair no início de 2026", diz análise do Departamento de Pesquisa Econômica do banco Daycoval.