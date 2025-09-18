'Açaí pode provocar revolução social e ambiental', diz CEO de rede de açaí

Segundo Corte, mostrar o potencial de impacto social e ambiental do açaí é um dos principais objetivos futuros da marca, cujo carro-chefe é o açaí self-service na máquina de sorvete expresso.

Para o empresário, a cultura amazônica ainda é pouco reconhecida no país. "A cultura da região norte é linda, maravilhosa, e a gente valoriza muito pouco. Um dos nossos propósitos é mostrar o quanto o açaí pode ser revolucionário. Isso a gente ainda não conseguiu mostrar", disse ele.

Corte conheceu a Jah Açaí por acaso, em 2015, depois que o seu negócio de paletas mexicanas faliu. "Eu era master franqueado de uma franquia de paletas mexicanas, mas, com o fracasso do negócio, fiquei apenas com uma fábrica de picolé", contou o empresário.

Ele passou a vender picolés de porta em porta. Ao passar por Conselheiro Lafaiete (MG), viu duas unidades do Jah Açaí cheias de clientes. Corte vendeu sua fábrica de picolé e se tornou sócio no mesmo ano. Investiu R$ 350 mil no negócio. Diego Dutra havia fundado a rede em 2009.

Para Corte, a experiência em gestão e franquias, aliada ao espírito empreendedor de Diego, levou a marca a um novo patamar. Segundo o engenheiro, a rede foi a primeira a apresentar um modelo self-service de açaí no brasil, ou seja, com máquina de sorvete expresso.

Atualmente, há mais de 180 lojas da franquia espalhadas por 14 estados brasileiros. O faturamento previsto para o ano de 2025 é de R$ 180 milhões.