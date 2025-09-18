Assine UOL
Economia

'Açaí pode provocar revolução social e ambiental', diz CEO de rede de açaí

Do UOL Economia, em São Paulo

O açaí é um motor de inclusão social e proteção ambiental no Pará, defende Rafael Corte, CEO e cofundador da rede de self-service Jah Açaí. No Divã de CNPJ, do Canal UOL, ele destacou que as áreas de produção do fruto apresentam índices de desmatamento muito inferiores aos de regiões mineradoras.

Além de impulsionar a economia local, o açaí garante renda sustentável a comunidades ribeirinhas, razão pela qual Corte o define como um alimento "revolucionário".

O açaí é um alimento maravilhoso, cheio de antioxidantes e ômega-9, a mesma gordura presente no azeite de oliva, mas a revolução social e ambiental que o açaí pode provocar é ainda maior. Rafael Corte, CEO da Jah Açaí

Segundo Corte, mostrar o potencial de impacto social e ambiental do açaí é um dos principais objetivos futuros da marca, cujo carro-chefe é o açaí self-service na máquina de sorvete expresso.

Para o empresário, a cultura amazônica ainda é pouco reconhecida no país. "A cultura da região norte é linda, maravilhosa, e a gente valoriza muito pouco. Um dos nossos propósitos é mostrar o quanto o açaí pode ser revolucionário. Isso a gente ainda não conseguiu mostrar", disse ele.

Corte conheceu a Jah Açaí por acaso, em 2015, depois que o seu negócio de paletas mexicanas faliu. "Eu era master franqueado de uma franquia de paletas mexicanas, mas, com o fracasso do negócio, fiquei apenas com uma fábrica de picolé", contou o empresário.

Ele passou a vender picolés de porta em porta. Ao passar por Conselheiro Lafaiete (MG), viu duas unidades do Jah Açaí cheias de clientes. Corte vendeu sua fábrica de picolé e se tornou sócio no mesmo ano. Investiu R$ 350 mil no negócio. Diego Dutra havia fundado a rede em 2009.

Para Corte, a experiência em gestão e franquias, aliada ao espírito empreendedor de Diego, levou a marca a um novo patamar. Segundo o engenheiro, a rede foi a primeira a apresentar um modelo self-service de açaí no brasil, ou seja, com máquina de sorvete expresso.

Atualmente, há mais de 180 lojas da franquia espalhadas por 14 estados brasileiros. O faturamento previsto para o ano de 2025 é de R$ 180 milhões.

Continua após a publicidade

'Levamos o norte do Brasil para Alemanha', diz CEO

Continua após a publicidade

Divã de CNPJ no UOL:

Continua após a publicidade

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.