BNDES abre crédito do Brasil Soberano para empresas afetadas pelo tarifaço

Plano Brasil Soberano

O que é o Plano Brasil Soberano. Ao todo, estão disponíveis R$ 40 bilhões, sendo R$ 30 bilhões com recursos do FGE (Fundo Garantidor de Exportações) e R$ 10 bilhões do próprio BNDES. Os recursos financiarão capital de giro e investimentos em adaptação da atividade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos e busca de novos mercados.

Quem pode acessar os recursos do FGE. Têm direito aos recursos do FGE pessoas jurídicas de todos os portes cujo faturamento com exportações aos EUA de bens impactados pelo tarifaço e constantes da tabela do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), no período de julho de 2024 a junho de 2025, seja superior ou igual a 5% do seu faturamento bruto total apurado no mesmo período.

São quatro linhas disponíveis. Capital de Giro (gastos operacionais gerais), Giro Diversificação (busca de novos mercados), Bens de Capital (aquisição de máquinas e equipamentos) e Investimentos (inovação tecnológica, adaptação da atividade produtiva de produtos, de serviços e de processos, e adensamento da cadeia produtiva).

Quem pode acessar os recursos do BNDES. Têm direito ao crédito com os recursos do BNDES (R$ 10 bilhões), as empresas cujos produtos receberam qualquer percentual de tarifa e com qualquer nível de impacto no faturamento bruto. São duas linhas disponíveis: Capital de Giro Emergencial (financiamento de gastos operacionais gerais) e Capital de Giro Diversificação (busca de novos mercados).

O que disseram