Dólar sobe, e Bolsa recua apesar das decisões de juros nos EUA e no Brasil

Ibovespa recua 0,17%, aos 145.347 pontos, na abertura. O movimento de queda acontece após o principal índice aiconário bater três recordes intradiários e de fechamento seguidos, nas últimas três sessões.

Mercado digere as decisões de política monetária do Federal Reserve e do Copom. Nos Estados Unidos, o Fed reduziu a taxa básica para o intervalo de 4% a 4,25% ao ano, iniciando o esperado ciclo de queda após dois anos de aperto monetário. No Brasil, o Comitê de Política Monetária optou por manter a Selic no atual patamar de 15% ao ano. A decisão não surpreendeu, mas o tom do comunicado foi um freio para quem esperava uma abertura para cortes nos próximos meses.

A consequência imediata foi um fortalecimento das apostas em juros elevados por mais tempo. Isso tende a manter o real valorizado frente ao dólar no curto prazo, mas também aumenta a pressão sobre o crédito e a atividade econômica.

Por outro lado, o juro menor nos EUA e a Selic em alta devem atrair investidores ao Brasil. Com o corte do Fed, a diferença de juros entre os dois países está agora em cerca de 11% ao ano, o que estimula os investidores a tomarem dinheiro emprestado em bancos americanos, a juros menores, para aplicar na renda fixa brasileira, operação conhecida como "carry trade". Mas a renda variável, como ações e fundos imobiliários, também deve ganhar aporte estrangeiro com maior apetite ao risco.

No pós "superquarta" e sem fatos novos, a Bolsa brasileira pode passar por uma realização de lucros hoje. Isso acontece quando o investidor vende ações que se valorizaram para efetivar os ganhos obtidos com ela. "Isso pode ocorrer nos próximos dias, porque nós não temos mais nenhum fato novo. E ainda há preocupação de que o presidente Donald Trump possa fazer alguma retaliação ao país, acionando, por exemplo, a Lei Magnitsky ou aumentando as tarifas", disse Gabriel Mollo, analista de investimentos da Decoval Corretora.