Bolsa Família 2025: pagamentos de setembro já começaram; veja calendário

Os depósitos do Bolsa Família referentes a setembro já têm calendário estabelecido, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu?

A liberação dos valores segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular.

Os pagamentos acontecem nos dez últimos dias úteis do mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.