Brasil registra o menor déficit habitacional da história, diz governo

Em nota, o Ministério das Cidades recorda que o programa foi descontinuado no governo anterior e reforça que, ao ser retomado, 'trouxe avanços significativos para transformar a realidade de milhares de famílias brasileiras'. Desde 2023, mais de 1,7 milhão de unidades foram contratadas.

Desde o seu relançamento, o programa tem adotado medidas para facilitar o acesso à moradia a quem necessita. Uma delas, citada pelo Ministério, é a modalidade Minha Casa, Minha Vida - Classe Média, voltada às famílias com renda mensal entre R$ 8,6 mil e R$ 12 mil, que oferece condições mais favoráveis de compra, com juros de 10% ao ano para imóveis até R$ 500 mil.

Norte e Nordeste lideram reduções

Norte e Nordeste foram as regiões que tiveram as maiores reduções percentuais do déficit habitacional: 5,7% e 7,2%, respectivamente. O Sudeste registrou redução de 5,3%, enquanto a queda foi de 3,4% no Sul. A região Centro-Oeste foi a única a registrar alta: aumento de 17,5%.

Reforma de casas populares

O Governo informou que, em breve, lançará oficialmente um programa para custear reforma de casas populares. A medida atende famílias que precisam fazer intervenções como a ampliação de cômodos, construção de banheiros, troca de fiação ou serviços hidráulico ou reparo nos telhados, 'garantindo assim, mais dignidade sem comprometer sua renda'. Nessa nova linha de crédito, serão oferecidos financiamentos a juros acessíveis, aliado a assistência técnica.