Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: veja todas as datas no ano

No formato tradicional (saque-rescisão), quem é dispensado sem justa causa tem direito ao saldo total mais a multa. Já no saque-aniversário, o valor fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento, com prazo de 60 dias para retirada.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. O trabalhador deve indicar uma conta bancária para receber os valores, que ficam disponíveis em até cinco dias úteis após o pedido feito dentro do mês de aniversário, segundo a Caixa.

Também é possível solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão pelo mesmo aplicativo, desde que não haja antecipações contratadas. Nesse caso, a mudança só passa a valer no 25º mês após a solicitação.

Qual o valor do saque?

O montante liberado depende de uma alíquota entre 5% e 50% sobre o saldo total das contas no FGTS, acrescido de uma parcela adicional conforme o valor disponível.