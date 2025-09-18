Espanha remove mais de 50 mil imóveis ilegais de plataformas de aluguel

O governo da Espanha anunciou a retirada de cerca de 53 mil imóveis do Registro Único de Aluguéis Turísticos e de Temporada por não cumprirem as regulamentações.

O que aconteceu

Os imóveis irregulares passarão a ser destinados ao mercado de aluguel permanente. A informação foi divulgada por Pedro Sánchez, primeiro-ministro do Estado espanhol, com um post no Twitter: "Exigiremos que as plataformas removam 53.000 imóveis turísticos por não cumprirem as regulamentações, para que possam se tornar aluguéis permanentes para jovens e famílias neste país".