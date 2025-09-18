Funcionários da Embraer suspendem greve; sindicato denuncia ação policial

Metalúrgicos querem garantia de estabilidade para vítimas de doenças e acidentes de trabalho. Os trabalhadores reivindicam que a empresa assine a CTT (Convenção Coletiva de Trabalho), que assegura maior estabilidade de emprego, reconhecimento do direito aos reajustes, delimita horas de trabalho e reforça as condições de segurança. A convenção não é renovada desde 2017. Segundo o sindicato, a Embraer alega desde 2018 que só assinará a convenção coletiva se estabilidade de funcionários for reduzida para 21 meses em caso de lesões provocadas por doenças e 60 meses para acidentes de trabalho.

Sindicato diz que a greve ainda pode ser retomada. Os líderes do movimento disseram que os trabalhadores reiniciaram as atividades na fábrica, mas que a mobilização pelos reajustes continua, razão pela qual a paralisação pode ser reiniciada a qualquer momento. Os líderes sindicais argumentam que a empresa teria condições de aceitar as reivindicações devido aos lucros em seus balanços.

A associação disse que houve bate-boca e ameaça aos grevistas por parte de policiais militares. O sindicato também alega que foi impedido pela polícia de dialogar com os funcionários.

Em vez de negociar com o sindicato, a empresa prefere agir na base do assédio. Além de chamar a PM, desde o início da greve, lideranças da fábrica coagem os metalúrgicos por mensagens e ligações, para barrar o movimento, que é legítimo.

Herbert Claros, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região

Embraer disse adesão ao movimento foi baixa, enquanto o sindicato afirma que todos os 6 mil trabalhadores da linha de produção da unidade interromperam o trabalho ontem. A empresa acrescentou que as atividades nas suas outras cinco fábricas brasileiras, todas no estado de São Paulo, não foram afetadas.

Fabricante de aviões ressaltou que respeita os direitos de todos os trabalhadores e que estranhou a ação do sindicato. A empresa afirmou que a entidade trabalhista buscava cercear o direito de ir e vir e que as negociações seguem em andamento entre a Fiesp e os representantes sindicais.