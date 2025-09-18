'Rigidez e segurança do sistema financeiro são inegociáveis', diz Galípolo

O presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, afirmou que a rigidez e a segurança do sistema financeiro são questões "inegociáveis". "Quanto mais seguro, melhor vai ser para o cidadão", disse durante participação no 2º Seminário Nacional sobre Crédito Consignado, promovido pela Revista Justiça e Cidadania.
O que aconteceu
Galípolo destacou a importância da segurança para o sistema financeiro. Em sua breve apresentação, o presidente do BC classificou o tema como "inegociável". "A rigidez e a segurança do sistema financeiro são algo que não podemos negociar e não vejo nenhuma contradição em qualquer tipo de tradeoff nas duas coisas. Quanto mais seguro, melhor vai ser para o cidadão. Quanto mais opções ele tiver, melhor vai ser", afirmou.
Empresas financeiras foram alvos recentes da Justiça. As irregularidades envolvem golpes no Pix, o sistema de transferências instantâneas do BC e até mesmo a relação para lavar dinheiro do crime organizado, como foi revelado pela megaoperação deflagrada recentemente pela Receita Federal em parceria com a PF (Polícia Federal) e o Ministério Público de São Paulo.
Ele diz que a cooperação contribui contra crimes financeiros. Galípolo afirmou que o BC não deve se omitir da participação de assuntos de segurança e fornecer sugestões para criar normas para dar mais proteção ao cidadão. "É muito importante que a gente possa fazer isso, ainda que seja em um ambiente com as coisas mais claras. [...] Hoje em dia, com a questão virtual e digital, as coisas ficaram um pouco mais complexas de se entender", afirmou.
Autonomia
Galípolo voltou a defender a autonomia do Banco Central. O presidente da autoridade monetária disse que a interpretação inicial sobre a independência foi negativa, mas logo foi compreendida a importância do tema. "A autonomia é um processo de proteção para o país, para os diretores poderem se sentir à vontade e protegidos para tomar as melhores decisões, independentemente do cálculo político de como aquilo vai soar ou aparecer", disse.
Presidente do BC afirma que medida inibe problemas. Segundo Galípolo, a autonomia garante à autoridade monetária uma parceria com as demais instâncias dos Poderes da República. Ele afirma que o BC, como órgão de Estado, pode contribuir as melhores decisões em benefício da população. "O papel do Banco Central é ter a condição institucional e a coragem para se apresentar e estar junto dos demais Poderes para garantir a melhor solução aos cidadãos."
Banco Central tem autonomia operacional desde 2021. A alteração estabeleceu mandatos de quatro anos para o presidente e os diretores do órgão responsável pelas decisões monetárias da economia nacional. Galípolo é o segundo a comandar a autoridade monetária desde a adoção da medida.
Nova proposta quer transformar o BC em empresa pública. Em análise na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, o tema pode tornar a autoridade monetária uma "instituição de natureza especial", com independência administrativa, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. A PEC torna o BC uma instituição que exerce atividade estatal, dotada de poder de polícia. Além disso, entram na lista os poderes de regulação, supervisão e resolução.
Juros
Ontem, o Copom manteve a taxa Selic estável. Ao justificar a segunda manutenção da taxa básica de juros em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006, o Comitê de Política Monetária justificou a decisão pelo atual quadro de incertezas. Entre as razões, os diretores do BC destacam a "tensão geopolítica" e as expectativas para a inflação ainda elevada.
Presidente do BC cumpre período de silêncio. Como a decisão de manter a taxa básica de juros em 15% ao ano foi tomada ontem, Galípolo e os outros diretores membros do Copom (Comitê de Política Monetária) permanecem impedidos de comentar a respeito da política monetária. O silêncio deve persistir até a próxima terça-feira (23), quando será divulgada a ata da reunião.
"Falar na sequência do Copom é muito perigoso", disse. Diante das limitações, Galípolo disse que sua apresentação seria concentrada em aspectos do crédito consignado, com o respeito às normas determinadas para a política monetária. No discurso, ele ressaltou que o consignado dá uma falsa sensação à população de que o crédito representa um dinheiro disponível.
Essa concepção não foi pensada para isso. Foi pensada para uma situação emergencial, porque é um crédito que não tem garantias.
Gabriel Galípolo, presidente do BC
Ele disse que as pessoas se declaram endividadas quando já estão inadimplentes. Diante da situação, Galípolo lamentou o acesso a linhas de crédito emergenciais de maneira incorreta. "Quando você pergunta para a população se ela tem alguma dívida, ela só considera que tem dívida quando ficou inadimplente. Ele tem um financiamento, mas não responde que está endividado, exceto se tiver ficado inadimplente", reforçou,
Fraudes no INSS
Presidente do INSS comentou sobre irregularidades recentes. Também presente no seminário, Gilberto Walter Júnior destacou o empenho do órgão contra eventuais irregularidades na concessão de crédito consignado e descontos ilegais a aposentados e pensionistas. "Cheguei no INSS como presidente no dia 30 de abril com a missão dada pelo presidente da República de cuidar do que é descontado no contracheque dos aposentados e pensionistas. A partir do dia 1º de maio, tratamos isso como prioridade 01", afirmou.
Walter também ressaltou o tamanho e a importância do INSS. Ele ressaltou que os 90 de segurados e 41 milhões de beneficiários recebem anualmente R$ 1,2 trilhão do órgão. "É um orçamento superior ao de vários países. Se o INSS fosse um país, seria a quarta maior nação do continente americano", disse.
