'Rigidez e segurança do sistema financeiro são inegociáveis', diz Galípolo

Ele diz que a cooperação contribui contra crimes financeiros. Galípolo afirmou que o BC não deve se omitir da participação de assuntos de segurança e fornecer sugestões para criar normas para dar mais proteção ao cidadão. "É muito importante que a gente possa fazer isso, ainda que seja em um ambiente com as coisas mais claras. [...] Hoje em dia, com a questão virtual e digital, as coisas ficaram um pouco mais complexas de se entender", afirmou.

Autonomia

Galípolo voltou a defender a autonomia do Banco Central. O presidente da autoridade monetária disse que a interpretação inicial sobre a independência foi negativa, mas logo foi compreendida a importância do tema. "A autonomia é um processo de proteção para o país, para os diretores poderem se sentir à vontade e protegidos para tomar as melhores decisões, independentemente do cálculo político de como aquilo vai soar ou aparecer", disse.

Presidente do BC afirma que medida inibe problemas. Segundo Galípolo, a autonomia garante à autoridade monetária uma parceria com as demais instâncias dos Poderes da República. Ele afirma que o BC, como órgão de Estado, pode contribuir as melhores decisões em benefício da população. "O papel do Banco Central é ter a condição institucional e a coragem para se apresentar e estar junto dos demais Poderes para garantir a melhor solução aos cidadãos."

Banco Central tem autonomia operacional desde 2021. A alteração estabeleceu mandatos de quatro anos para o presidente e os diretores do órgão responsável pelas decisões monetárias da economia nacional. Galípolo é o segundo a comandar a autoridade monetária desde a adoção da medida.

Nova proposta quer transformar o BC em empresa pública. Em análise na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, o tema pode tornar a autoridade monetária uma "instituição de natureza especial", com independência administrativa, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. A PEC torna o BC uma instituição que exerce atividade estatal, dotada de poder de polícia. Além disso, entram na lista os poderes de regulação, supervisão e resolução.