Governo busca vencedores de prêmio de R$ 500 mil em sorteio de nota fiscal

Mais de R$ 500 mil ainda esperam para serem retirados por 719 pessoas que venceram prêmios do Nota MS Premiada, sorteio mensal organizado pela Secretaria da Fazenda de Mato Grosso do Sul.

O que aconteceu

O Programa Nota MS Premiada já distribuiu R$ 2,4 milhões em sorteios de janeiro a agosto deste ano. Do total, R$ 1,2 milhão já foi pago a 1.070 pessoas.

Parte dos contemplados, porém, ainda não resgatou o benefício. Atualmente, 719 pessoas ainda não buscaram seus prêmios, o que representa um montante de R$ 507 mil parados.