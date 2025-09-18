Indenização a crianças vítimas do vírus da zika é insuficiente, dizem mães

O anúncio do pagamento de uma indenização fixa de R$ 50 mil e a concessão de uma pensão vitalícia para vítimas da síndrome congênita do vírus da zika foi recebido pelas mães das crianças como o resultado de dez anos de luta. Os valores, no entanto, são considerados "insuficientes" para repor os gastos e suprir as necessidades.

O que aconteceu

Governo vai indenizar e pagar pensão vitalícia às vítimas do vírus da zika. Os benefícios foram definidos pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Esses órgãos se comprometem com os pagamentos a todas as crianças ainda vivas que tenham nascido com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada ao vírus durante a gestação.

Indenização de R$ 50 mil será depositada a partir do mês de outubro. Os pagamentos iniciais vão representar a indenização por danos morais, que terá valor único. Em seguida, começarão a ser pagas as 13 parcelas anuais da pensão vitalícia no valor do teto previdenciário, atualmente de R$ 8.157,41. Segundo o Ministério da Previdência, o início da remuneração mensal será mais demorado devido a mudanças de procedimentos internos e de adaptação do sistema.