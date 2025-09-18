Setor de ETFs no Brasil pode crescer até 10 vezes, avaliam gestores

O principal motivo para muitos especialistas apostarem no crescimento dos ETFs é a simplicidade desse produto. Os ETFs são fundos de investimento que replicam a carteira de um determinado índice e têm cotas negociadas na Bolsa de Valores. Por exemplo, existem ETFs que copiam a carteira do Ibovespa, principal índice acionário brasileiro: esses fundos têm exatamente as mesmas ações do Ibovespa, em igual proporção. Há ETFs de índices de renda fixa, de moedas e criptoativos.

Para aplicar nos ETFs, só é necessário abrir uma conta em uma corretora de valores e comprar as cotas na Bolsa. Com apenas uma cota, o investidor tem acesso, proporcionalmente, a uma carteira inteira de ativos ou títulos de dívida, sem precisar escolher os ativos um a um.

Eu, pessoalmente, acredito que o nosso ciclo de bull market [períodos em que a Bolsa está em alta por um tempo prolongado] agora vai ser diferente do que foi em 2017 e 2021, quando muitos gestores ativos [de fundos que escolhem ativos um a um] ganharam representatividade. Acho que o mercado de fundos indexados, ETFs, ele tá muito mais preparado, para capturar esse fluxo, e provavelmente veremos evoluções não de R$ 65 bilhões para R$ 80 bilhões, vamos dobrar, triplicar, ou até multiplicar por 10. O ETF será o futuro de alocação do investidor brasileiro.

Danilo Gabriel, sócio e gestor de portfólio da XP Asset

Outra razão para a expectativa de crescimento dos ETFs é a transparência sobre a composição da carteira e os custos de investimento. Diferentemente de fundos tradicionais, em que as decisões ficam a cargo dos gestores, a composição dos fundos de índice é conhecida desde o início. A legislação também exige que todos os custos sejam apresentados abertamente.

O investidor sabe de fato quanto ele está pagando de administração, quanto ele está pagando pela licença do índice e por aí vai, é bem transparente.

Renato Nobile, gestor e analista da gestora Buena Vista Capital

Desvantagens e cuidados

Mesmo sendo o ETF um produto de fácil compreensão, o investidor precisa pesquisar as melhores opções para seu dinheiro. É essencial conhecer os ativos que fazem parte da carteira antes de aplicar.