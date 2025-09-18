INSS 2025: pagamentos de setembro começam na próxima semana; veja datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão a ordem do número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir mais clareza e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus depósitos realizados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que ganham acima do piso nacional terão os valores creditados entre os dias 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Dentre eles, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores equivalentes ao mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse patamar.