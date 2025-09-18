'Juros altos são remédio duro por risco fiscal', diz economista

A manutenção da Seli em 15% com um comunicado duro do Banco Central é um remédio duro diz Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez, no Mercado Aberto, do Canal UOL.Ele aponta que o principal debate do Copom é calibrar o nível de restrição dos juros para alcançar a meta de inflação.

Não tem dúvida de que a gente precisa de um nível de restrição na política monetária por conta da inflação, dos objetivos, mas agora a discussão é qual é o tamanho desse cenário restritivo: será que 15 é muito restritivo, acima do necessário? O Banco Central obviamente faz essa discussão lá dentro e o mercado também, a gente quando tenta enxergar quando que inicia o ciclo de cortes, qual é essa velocidade desse movimento de cortes, é um pouco nisso, a gente tenta calibrar qual que é o tamanho de restrição que você precisa na política monetária para se cumprir os objetivos e minimizando os efeitos colaterais desse remédio. Felipe Tavares

O risco fiscal, especialmente em ano eleitoral, pressiona as expectativas de inflação e obriga o BC a manter juros altos. Felipe ressalta que o Banco Central precisa ser "o chato da festa" para evitar problemas futuros.