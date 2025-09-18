Leilões de Caixa e Santander têm 554 imóveis e lances a partir de R$ 18 mil

O certame acontece no dia 2 de outubro, a partir das 10h, por meio do site da Fidalgo Leilões. Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital.

A região Sudeste concentra o maior número de imóveis (226), seguida pelo Sul (93), Nordeste (87), Centro-Oeste (77), e Norte (4). São lotes espalhados pelos estados de Alagoas (2), Amazonas (1), Bahia (30), Ceará (10), Distrito Federal (4), Espírito Santo (3), Goiás (57), Maranhão (2), Mato Grosso do Sul (8), Mato Grosso (8), Minas Gerais (23), Pará (3), Paraíba (13), Pernambuco (13), Piauí (3), Paraná (24), Rio de Janeiro (97), Rio Grande do Norte (8), Rio Grande do Sul (55), Santa Catarina (14), São Paulo (103) e Sergipe (6).

O imóvel mais em conta fica no Nordeste, mais especificamente em Itaitinga (CE). A casa de 82m², construída em terreno de 148,5m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, pode ser arrematada a partir de R$ 18.008,23.

Santander oferece opções a partir de R$ 49,6 mil

Já o Santander está com 67 imóveis em leilão até o dia 23 de setembro. Há casas e apartamentos em 15 estados, com valores entre R$ 49,6 mil e R$ 1,2 milhão. O desconto máximo é de 85%.

O pregão é organizado pela SOLD Leilões na plataforma Superbid Exchange. Os imóveis foram retomados devido a dívidas relacionadas a IPTU, condomínio ou financiamento.