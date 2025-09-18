Ministro da CGU e diretor da PF são convidados para CPMI do INSS

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), que apura desvios ilegais em benefícios concedidos a aposentados e pensionistas, aprovou o convite para ouvir os ministros da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinícius Marques, e da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, além do diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues.

O que aconteceu

CPMI do INSS decidiu que não vai mais convocar ministros, apenas convidá-los. A mudança torna a presença facultativa, sem a pena de sanções contra aqueles que negarem a solicitação. "Fizemos alguns acordos de procedimentos entre as lideranças do governo e da oposição, para que ministros e ex-ministros sejam chamados como convidados, e não como convocados", relatou o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente do colegiado.

Após anunciar as mudanças, os convites foram formalizados. Estão na lista o Advogado-Geral da União, órgão com status de ministério, Jorge Messias, e o ex-advogado-geral Bruno Bianco. Também receberam os convites o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinicius Marques de Carvalho, e o diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues