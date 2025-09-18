Patrões começam a receber notificações para regularizar FGTS de domésticos

Mais de 80 mil empregadores estão sendo notificados desde ontem para regularizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadores domésticos.

O que aconteceu

O objetivo é alertar sobre possíveis irregularidades no cumprimento da legislação trabalhista e estimular a regularização voluntária até 31 de outubro deste ano. Os avisos serão emitidos pelo Domicílio Eletrônico Trabalhista, a plataforma oficial entre a Inspeção do Trabalho e os empregadores.

80.506 dos mais de um milhão de empregadores domésticos não estão em dia com os depósitos de mais de 154 mil empregados, segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O valor total de débitos, segundo ele, chega a R$ 375 milhões.