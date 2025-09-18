Reino Unido planeja porto de R$ 3,6 bilhões para receber veículos da China

A China é a segunda maior fonte de importações de carros para o Reino Unido no último ano, com veículos no valor de 4 milhões de libras esterlina (R$ 28,7 milhões). Impulsionado pelo aumento nas vendas de modelos da BYD, Jaecoo, Omoda e Maxus, o país asiático fica atrás apenas da Alemanha, com 17 milhões de libras esterlinas (R$ 122,3 milhões).

O valor total das importações de carros para o Reino Unido em 2024 foi de £ 44 bilhões (R$ 316,5 bilhões). O número é quase dois terços maior que os £ 28 bilhões (R$ 201 bilhões) em veículos exportados pelo país.

Preocupações globais

A China avança rapidamente no mercado internacional após Pequim incentivar o desenvolvimento precoce de uma indústria doméstica de veículos elétricos, colocando o país anos à frente dos mercados ocidentais. No entanto, o grande volume de exportações tem gerado preocupações no exterior.

No ano passado, o ex-presidente dos EUA, Joe Biden, classificou as tentativas de "inundar" o país com VEs chineses como uma ameaça à segurança nacional. Já a União Europeia impôs pesadas tarifas sobre as importações para proteger os fabricantes locais.

O Reino Unido, por sua vez, tem adotado uma postura mais aberta. Alastair Welch, diretor regional da ABP, afirmou que houve uma "mudança fundamental na atividade" devido às políticas de emissão zero do governo, que promovem importações da China. "Quando esses navios chegam à Europa, somos o primeiro porto que encontram, com o menor desvio das rotas marítimas principais. Então, a demanda está lá, se tivermos a capacidade", disse.