Saiba como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, respeitando o limite de até 35% do salário mensal. Segundo o governo, isso torna possível aplicar taxas menores do que as cobradas nos consignados tradicionais. Depois da contratação, o acompanhamento das prestações pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É possível usar até 10% do saldo do FGTS como garantia e, caso ocorra demissão, 100% da multa rescisória pode ser destinada à quitação da dívida. Se o trabalhador mudar de emprego, mas continuar no regime CLT, o contrato não é afetado.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer regras adicionais e limites para os juros.

Quem já possui empréstimos com desconto em folha tem a opção de migrar o contrato atual para essa nova modalidade desde 25 de abril. Um dos principais objetivos é oferecer condições para evitar o superendividamento.

Essa alternativa pode ser interessante para liquidar dívidas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), essa linha também pode ajudar a cobrir débitos no cheque especial ou em empréstimos do tipo CDC. "Em situações de emergência e ausência de reserva financeira, essa opção é mais vantajosa do que muitas outras do mercado", afirma.

Por outro lado, a especialista alerta que essa modalidade não é indicada para aposentados que continuam trabalhando e já utilizam margem consignável do INSS. "Nesse caso, o consignado pela aposentadoria tende a ser mais atrativo, pois possui juros menores do que o consignado CLT", orienta.