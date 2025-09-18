Salário mínimo de 2025 teve aumento de R$ 106 em 2025; veja valor atual

O salário mínimo nacional atualizado foi creditado pela primeira vez nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O depósito só aparece em fevereiro porque os salários sempre são pagos no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a correção do valor começou a ser refletida no contracheque deste mês.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber em atividades formais. Ele serve também de referência para benefícios trabalhistas, assistenciais e previdenciários concedidos pelo governo federal.