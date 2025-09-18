Amanda Klein: Mercado vê BC duro, corte de juros só em 26 e dólar em queda

O Banco Central surpreendeu o mercado ao manter a Selic em 15% ao ano com um comunicado considerado duro, avalia Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL. A decisão, que reforçou cautela e manteve a porta aberta para novos aumentos, ocorre mesmo após o Federal Reserve dos EUA cortar juros e ampliar o diferencial em relação ao Brasil.

O Copom manteve a taxa básica em 15% ao ano, maior nível em quase duas décadas, e nos Estados Unidos o FED cortou os juros em 0,25 ponto percentual. O que surpreende o mercado foi o tom ainda muito duro do comunicado que acompanhou a decisão do Comitê de Política Monetária. O texto mudou muito pouco em relação à última reunião. O comitê manteve o trecho sobre não hesitar em reabrir o ciclo de alta, ou seja, deixou a porta aberta, embora, óbvio, seja muito, muito improvável um aumento da Selic. Amanda Klein