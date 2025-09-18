Lula quer 'ir às últimas consequências' contra fraudes do INSS, diz Wolney

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recomendou que o governo "vá até as últimas consequências" com as investigações de desvios e descontos irregulares e outras fraudes relacionadas ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O que aconteceu

Wolney disse que Lula recomendou "ir às últimas consequências" contra fraudadores. A orientação foi revelada pelo ministro durante participação no programa Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasil de Comunicação). "Temos a certeza de que as investigações serão amplas", disse.