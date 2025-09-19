PF cumpre seis mandados de prisão contra suspeitos de fraudar Caixa Tem

A PF (Polícia Federal) cumpre nesta manhã seis mandados de prisão preventiva contra suspeitos de fraudar contas do aplicativo Caixa Tem, utilizado para o pagamento de benefícios sociais. A ação representa um desdobramento da Operação Farra Brasil, deflagrada em abril.

O que aconteceu

PF cumpre a segunda fase da Operação Farra Brasil. A ação pretende de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes por meio do Caixa Tem. O desdobramento tem seis suspeitos de participação nos golpes como alvo. Eles tiveram a prisão preventiva decretada.

Suspeitos teriam cooptado funcionários da Caixa e de Lotéricas. Segundo as investigações da Delegacia de Polícia Federal de Niterói, os suspeitos ofereciam propina aos profissionais em troca do acesso indevido a contas sociais de terceiros no Caixa Tem. Em uma única operação, foram transferidos mais de R$ 300 mil a um único funcionário que havia sido cooptado.